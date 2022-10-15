Çekyatı açan polis gözlerine inanamadı. Hemen yakaladı

İHA'nın haberine göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi’nde bulunan bir ikamete düzenledikleri operasyon sonucunda çekyat ve koltuğun altına gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Operasyonda yapılan aramalarda şeffaf poşetlerde 1 kilo 521 gram uyuşturucu maddelerden skunk maddesi, bin 530 adet extacy hap, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili Y.S. isimli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.