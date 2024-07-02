Celal Bayar'ın kızı hayatını kaybetti

Kaynak: ANKA
Celal Bayar'ın kızı hayatını kaybetti

Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kızı, eski Adalet Partisi Milletvekili Nilüfer Gürsoy 103 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy hayatını kaybetti.

Eski Adalet Partisi Milletvekili Gürsoy'un, 103 yaşında yaşamını yitirmesi sonrası Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gürsoy’un vefatına ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

Gülsoy, paylaşımında, “Asırlık bir çınarın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kurucu liderimiz, 3. Cumhurbaşkanı’mız Celal Bayar’ın kızı, her ziyaretimiz vesilesiyle Demokrat Geleneğe derin bağlılığını müşahade ettiğim Adalet Partisi eski Milletvekilimiz Nilüfer Gürsoy Hanımefendiyi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başta Bayar ve Gürsoy Ailesi olmak üzere tüm dava arkadaşlarımızın, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

2015'TE 20 BİN KİTAP BAĞIŞLAMIŞTI

Gürsoy, 2015 yılında babasının kitaplarının da olduğu 20 bin kitaplık koleksiyonunu Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi'ne bağışlamıştı.

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