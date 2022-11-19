CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu 68 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni merak edilen Celal Kılıçdaroğlu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Celal Kılıçdaroğlu neden hayatını kaybetti? Celal Kılıçdaroğlu kimdir?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi.

CELAL KILIÇDAROĞLU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Celal Kılıçdaroğlu, 18 Kasım Cuma saat 22:00 sıralarında oturduğu evde fenalaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Celal Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Celal Kılıçdaroğlu, saat 14:00'te Tavşantepe Cemevi'ndeki cenaze erkanının ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.

CELAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Celal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan 1954'te Tunceli’de doğdu.

Celal Kılıçdaroğlu ilkokul ve ortaokulu öğrenimini Patnos'ta tamamladı. Liseyi bırakmaya karar veren Celal Kılıçdaroğlu, çalışma hayatına 1982'de 6 ay çalıştığı Tunceli Devlet Su İşleri'nde mevsimlik işçi olarak başladı.

Celal Kılıçdaroğlu askerliğini Mamak ve Patnos'ta yaptı. Ardından Kocaeli'deki abisi Ali Kılıçdaroğlu'nun yanına taşınan Celal Kılıçdaroğlu, inşaat işlerinde çalıştı.

Celal Kılıçdaroğlu 1992 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ustabaşı olarak çalışmaya başladı. Celal Kılıçdaroğlu emekli olduğu 2007'ye kadar burada çalıştı.

Celal Kılıçdaroğlu 2013 yılında CHP'den Buca Belediyesi meclis üyesi aday adayı oldu ancak üye olarak seçilmedi. 2015'te Kuşadası'na yerleşen Celal Kılıçdaroğlu, eşinin yeğeninin pansiyonunda kafeterya işletmeye başladı.

2016 yılında Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gülen Hareketi ile bağlantısı olduğunu iddia ederek açlık grevine başladı ve ''abim gitsin, soyadını Gülen yapsın'' şeklinde bir açıklamada bulundu. Sonrasında Celal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bir Atatürk’tür" diyerek Didim Kent Meydanı’nda oturma eylemi başlattı. Bunun üzerine Celal Kılıçdaroğlu, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Celal Kılıçdaroğlu, 9 Ocak 2017 yılında AKP'ye üye olmak için partinin genel merkezine gitti ancak AKP, başvurunun etik nedenlerle kabul edilemeyeceğini açıkladı.

Celal Kılıçdaroğlu, 22 Nisan 2019 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'na fiziksel saldırıda bulunan failleri tebrik etti.