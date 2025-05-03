Celal Kolot'tan Valentin Rosier hakkında şok iddia

Beşiktaş'ın Leganes'e bedelsiz gönderdiği Valentin Rosier hakkında eski şube sorumlusu Celal Kolot'tan inanılmaz iddialar geldi.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Kolot Fransız oyuncu için "Rosier belki ilk sezonlarında iyi top oynadı, ama gönderilmesinin başka nedenleri var. Cinsel yönelimleri farklıydı.'' dedi.

"CİNSEL YÖNELİMİ FARKLIYDI"

Kolot "Rosier'in kadro dışı kaldığı dönemde Feyyaz Uçar yönetici, Samet Aybaba futbol takımları koordinatörüydü. Ama yetkileri sınırlıydı. Dolayısıyla Rosier'in 'kadro dışı kaldığımı Instagramdan öğrendim' diyerek onlara tepki göstermesi doğru değil. Ayrıca Rosier belki ilk sezonlarında iyi top oynadı, ama gönderilmesinin başka nedenleri var. Cinsel yönelimleri farklıydı ve bunu bir noktada aşırı gösterir hâle geldi. Bunu bir değil bir kaç yetkiliden dinledim. Bence gönderilmesinde bu durum çok önemli bir faktör oldu" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Valentin Rosier, dönemin sportif direktörü Samet Aybaba için "Sen adam değilsin" ifadelerini kullanmıştı.