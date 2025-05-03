Celal Kolot'tan Valentin Rosier hakkında şok iddia

Düzenleme:
Celal Kolot'tan Valentin Rosier hakkında şok iddia

Beşiktaş'ın eski şube sorumlusu Celal Kolot yaptığı açıklamada Valentin Rosier hakkında iddialarda bulundu.

Beşiktaş'ın Leganes'e bedelsiz gönderdiği Valentin Rosier hakkında eski şube sorumlusu Celal Kolot'tan inanılmaz iddialar geldi.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Kolot Fransız oyuncu için "Rosier belki ilk sezonlarında iyi top oynadı, ama gönderilmesinin başka nedenleri var. Cinsel yönelimleri farklıydı.'' dedi.

"CİNSEL YÖNELİMİ FARKLIYDI"

Kolot "Rosier'in kadro dışı kaldığı dönemde Feyyaz Uçar yönetici, Samet Aybaba futbol takımları koordinatörüydü. Ama yetkileri sınırlıydı. Dolayısıyla Rosier'in 'kadro dışı kaldığımı Instagramdan öğrendim' diyerek onlara tepki göstermesi doğru değil. Ayrıca Rosier belki ilk sezonlarında iyi top oynadı, ama gönderilmesinin başka nedenleri var. Cinsel yönelimleri farklıydı ve bunu bir noktada aşırı gösterir hâle geldi. Bunu bir değil bir kaç yetkiliden dinledim. Bence gönderilmesinde bu durum çok önemli bir faktör oldu" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Valentin Rosier, dönemin sportif direktörü Samet Aybaba için "Sen adam değilsin" ifadelerini kullanmıştı.

Son Haberler
Perşembe geceleri hep aynı saatte mezardan ışık çıkıyor!
Perşembe geceleri hep aynı saatte mezardan ışık çıkıyor!
Yatsı namazına giden adamın evi alev alev yandı
Yatsı namazına giden adamın evi alev alev yandı
Dünyanın en büyük ve en küçük köpeği yan yana geldi
Dünyanın en büyük ve en küçük köpeği yan yana geldi
Rıza Çalımbay "Bizim gerçek hedefimiz Galatasaray maçı değildi"
Rıza Çalımbay "Bizim gerçek hedefimiz Galatasaray maçı değildi"
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye'nin sıralamadaki yeri şoke etti...
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye'nin sıralamadaki yeri şoke etti...