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Celal Şengör hakkında savcılık kararı belli oldu

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında savcılık kararı belli oldu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 15:31
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Celal Şengör hakkında savcılık kararı belli oldu

Celal Şengör hakkında savcılık kararı belli oldu
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Katıldığı programda Hz. İbrahim ve Hz. Musa'nın yaşadığına dair kanıt olmadığını söyleyen ve soruşturma başlatılan Celal Şengör hakkında takipsizlik kararı verildi.
Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk’te katıldığı Teke Tek Bilim programında, Musa ve İbrahim peygamberlerin yaşadığına dair bir kanıt olmadığını, tarihi bir kişilik olarak yaşadığı kesin olarak bilinen tek peygamberin Hz. Muhammed olduğunu söylemişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Şengör'ün kullandığı ifadeler nedeniyle RTÜK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Programa RTÜK tarafından ceza verilirken, Şengör savcılık tarafından "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılamak" suçlamasıyla ifadeye çağrılmıştı.

 

OLAYLA İLGİLİ KARAR VERİLDİ
Olayla ilgili savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi.
Savcılık; Şengör’ün sözlerinde hakaret, Yahudiliği ve Hristiyanlığı, dini inançları aşağılama gibi suç olmadığına hükmetti.

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