Celal Şengör İtalya’da bilim insanlarına Atatürk için saygı duruşu yaptırdı

Prof. Dr. Celal Şengör, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Academia dei Lincei'nin üyelik kabul törenine katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Dünyanın en eski bilim akademisi Academia dei Lincei'nin üyelik kabul konuşmasında Prof. Dr. Şengör, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla toplantıdaki bilim insanlarını saygı duruşuna davet etti.

TAKDİR TOPLADI

Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan Prof. Dr. Şengör, "O olmasaydı bugün beni burada bir üye olarak göremeyecektiniz" diyerek saygı duruşunda bulundu.

Bu sırada diğer üyeler de ayağa kalkarak Atatürk için saygı duruşuna geçti.

Görüntüler sosyal medyada büyük takdir ve beğeni topladı.