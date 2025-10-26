Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Sarıyer’de 4 yıldır yaşadığı villadan çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yeni ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık, mahkemeye taşındı.

Yer bilimci ve akademisyen Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul Sarıyer’de yaklaşık dört yıldır oturduğu villa nedeniyle ev sahibiyle karşı karşıya geldi.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce satılan villada yaşamını sürdüren Şengör’ün, mülkün yeni sahibiyle anlaşmazlığa düştüğü iddia edildi.

Sabah’ın haberine göre, villayı satın alan yeni malik Garen Ç., mülkü aldıktan sonra evde kendisinin yaşamak istediğini belirtti.

Bu isteği Celal Şengör’e ileten ev sahibi, olumsuz bir yanıt aldı. Şengör’ün aylık 200 bin lira kira ödemeye devam ettiği, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı aktarıldı.

Anlaşmazlığın çözülmemesi üzerine Garen Ç., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak tahliye davası açtı.

Dilekçesinde evi 1.5 yıl önce satın aldığını ve kalabalık bir ailesi bulunduğu için villada kendisinin oturmak istediğini ifade etti.

Celal Şengör’ün ise tahliye talebini reddettiği, yasal haklarını savunmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Mahkeme, ev sahibinin dilekçesini kabul etti.

Şengör’ün sunacağı savunma dilekçesinin ardından duruşmanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.