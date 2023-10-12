Celal Şengör ve İlber Ortaylı'dan Erdoğan'a övgü. Oğuzhan Uğur'un programında flaş sözler

Editör: Serhat AĞA

HAMAS’ın 7 Ekim tarihinde İsrail’e yönelik başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırılarından sonra halen devam eden savaşta hali hazırda binlerce kişi hayatını kaybederken ölü sayısı ise her geçen saat artmaya devam ediyor.

HAMAS’ın harekâtı sonrasında İsrail, Gazze’yi tamamen abluka altına aldığını açıklarken; havadan, karadan ve denizden yoğun bir şekilde bombardımana devam ediyor.

Konu ile alakalı olarak sosyal medya hesabından şahsi görüşlerini açıklayan Uğur, hem Filistinlilerin topraklarını sattığını hem de tutulması gereken tek bayrağın Türk bayrağı olduğunu ifade etmiş ve bu açıklamalarından sonra sosyal medyada ‘linç’e’ uğramıştı.

Videonun girişinde bu konu hakkında neler söylediğini iki profesöre açıklayan Uğur, karşılığında İlber Ortaylı’dan aferin cevabını aldı.

Bu kısa konuşmalar sonrasında mikrofonu eline alan Celal Şengör, süregelen savaş hakkında düşüncelerini açıklamaya başladı ve “HAMAS harbi çıktığından beri en akıllı lafı kim etti diye sorarsanız Tayyip Erdoğan etti” dedi ve yanında oturan İlber Ortaylı’da bu konuda Şengör’e destek verdi.

Yayılan video kısa sürede milyonlarca insana ulaşırken iki profesörün açıklamaları günün en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.