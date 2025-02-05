Celal Şengör'den teğmenler için bağış iddiası

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Celal Şengör'den teğmenler için bağış iddiası

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atmaları nedeniyle ihraç edilen 5 teğmenin Milli Savunma Bakanlığı'na ödeyeceği tazminatı CHP'nin üstleneceği açıklanmıştı. Prof. Dr. Celal Şengör, CHP tarafından teğmenler için oluşturulacak fona bağış yapma kararı aldığı öne sürüldü.

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninin ardından kılıç çatan ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan 5 teğmen, 'disiplinsizlik' suçlaması ile geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildi.

Sözcü'nün haberine göre Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), ordudan ihraç edilen askerler için belirleyeceği tazminat tutarı tartışmalara neden olurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada, teğmenler için belirlenecek tazminat tutarının CHP tarafından karşılanacağını duyurdu.

Ailevi bağları nedeniyle TSK'ya yakınlığı ile bilinen dünyanın önde gelen jeoloji profesörlerinden Prof. Dr. Celal Şengör, teğmenlere yönelik verdiği destekle biliniyor. Şengör'ün teğmenler için oluşturulacak fona bağış yapmak istediği öne sürülürken, 69 yaşındaki profesör, geçtiğimiz aylarda Fatih Altaylı'nın internet sitesinde yayınlanan bir mektup kaleme almış ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek, teğmenlere destek vermişti.

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