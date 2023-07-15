Celal Şengör’e yapay zekayla bu sefer de ihlas suresini okuttular. Geçtiğimiz günlerde ilahi söyletmişlerdi

Yapay zekayla ilahi söylettirilen Celal Şengör’e bu seferde İhlas Suresi’ni okuttular.

Celal Şengör’e yapay zekayla bu sefer de ihlas suresini okuttular. Geçtiğimiz günlerde ilahi söyletmişlerdi

Editör: Özge Ceren Çimen

Yapay zeka teknolojisinin ne kadar tehlikeli bir hal aldığını gösteren bir olay daha yaşandı. Her ortamda ateist olduğunu belirten Celal Şengör’e bu seferde İhlas Suresi’ni okuttular.

celallll.jpg

Geçtiğimiz günlerde Şengör’e yine yapay zekayla ilahi okutturulmuş, Şengör, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Olayla ilgili Fatih Altaylı’ya açıklama yapan Şengör, olayı ahlaksızlık olarak tanımlarken şu ifadeleri kullanmıştı:
"Celal Şengör ile konuştuk. Bilgisayar marifetiyle kendi sesinin taklit ederek ilahi söylüyormuş gibi yapıp bunu yapanlar için 'Ahlaksızlık tam da budur. Reziller. Birinin yapmadığı bir şeyi yapıyor gibi göstermek büyük bir sahtekarlık aşağılık bir harekettir' diyor."

fatih1.webp

fatih2.webp

Öne Çıkanlar
Erdoğan’ın kaldırmakla övündüğü üniversite harçları geri geldi
Erdoğan’ın kaldırmakla övündüğü üniversite harçları geri geldi
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Son Haberler
Ata Demirer'den çöl sıcakları uyarısı. Ünlü komedyenin paylaşımları gündem oldu Magazin
Ata Demirer'den çöl sıcakları uyarısı. Ünlü komedyenin paylaşımları gündem oldu
Kilis’te 15 Temmuz şehitleri anıldı Güncel
Kilis’te 15 Temmuz şehitleri anıldı
Profesörden hayat kurtaran boğulma uyarısı. Çok tehlikeli dikkat edin Sağlık
Profesörden hayat kurtaran boğulma uyarısı. Çok tehlikeli dikkat edin
Usta Oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti Magazin
Usta Oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti
Yeterli su içmezseniz bu hastalıklar kapınızda Sağlık
Yeterli su içmezseniz bu hastalıklar kapınızda
Ağrı kesici ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Ağrı kesici ot ortaya çıktı
Menzil’de servet savaşı büyüyor. Şeyhin oğlu ayrıldı Güncel
Menzil’de servet savaşı büyüyor. Şeyhin oğlu ayrıldı