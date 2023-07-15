Celal Şengör’e yapay zekayla bu sefer de ihlas suresini okuttular. Geçtiğimiz günlerde ilahi söyletmişlerdi

Editör: Özge Ceren Çimen

Yapay zeka teknolojisinin ne kadar tehlikeli bir hal aldığını gösteren bir olay daha yaşandı. Her ortamda ateist olduğunu belirten Celal Şengör’e bu seferde İhlas Suresi’ni okuttular.

Geçtiğimiz günlerde Şengör’e yine yapay zekayla ilahi okutturulmuş, Şengör, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Olayla ilgili Fatih Altaylı’ya açıklama yapan Şengör, olayı ahlaksızlık olarak tanımlarken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Celal Şengör ile konuştuk. Bilgisayar marifetiyle kendi sesinin taklit ederek ilahi söylüyormuş gibi yapıp bunu yapanlar için 'Ahlaksızlık tam da budur. Reziller. Birinin yapmadığı bir şeyi yapıyor gibi göstermek büyük bir sahtekarlık aşağılık bir harekettir' diyor."