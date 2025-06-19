Çelik borudan göçmen fışkırdı! Kaçış planı Kapıkule'de çöktü: El feneri açılınca şaşkına döndüler

Düzenleme: Kaynak: DHA

Edirne Kapıkule’de bir TIR’da yapılan aramada çelik borulara gizlenmiş 5 kaçak göçmen ve suç örgütü lideri F.K. yakalandı. İnsan kaçakçısı organizatörün 10 bin avro karşılığında yurt dışına kaçmayı planladığı ortaya çıktı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada yurt dışına göçmenlerin kaçırılacağı belirlendi. Yurt dışına çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na giren 41 AUK 546 plakalı TIR, gümrük ekipleri ile koordineli çalışmayla durdurulup, aranmaya alındı. Aramada, TIR'ın dorsesinde büyük çaplı çelik borular içerisine saklanmış 3 Filistin ve 2 Iraklı kaçak göçmen ile "Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma" ve "Tefecilik" suçlarından tutuklamaya yönelik aranma kaydı olan F.K. yakalandı, TIR şoförü İ.G. de gözaltına alındı.

YURT DIŞINA KAÇMAK İÇİN ANLAŞMIŞ

İncelemede, F.K.'nin 2021 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesinde "Suç örgütü kurmak" suçundan örgüt lideri olarak dosyasının bulunduğunu belirlendi. F.K.'nin hapse girmemek için organizatör ile 10 bin avro karşılığında, yurt dışına kaçmak için anlaştığını ortaya çıktı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Örgüt lideri F.K. ile TIR şoförü İ.G., adliyeye sevk edildi.

Çelik borudan göçmen fışkırdı! Kapıkule'den kaçış planı sınır kapısında çöktü: El feneri açılınca şaşkına döndüler

Çelik borudan göçmen fışkırdı! Kapıkule'den kaçış planı sınır kapısında çöktü: El feneri açılınca şaşkına döndüler

Çelik borudan göçmen fışkırdı! Kapıkule'den kaçış planı sınır kapısında çöktü: El feneri açılınca şaşkına döndüler

Çelik borudan göçmen fışkırdı! Kapıkule'den kaçış planı sınır kapısında çöktü: El feneri açılınca şaşkına döndüler

Çelik borudan göçmen fışkırdı! Kapıkule'den kaçış planı sınır kapısında çöktü: El feneri açılınca şaşkına döndüler

Çelik borudan göçmen fışkırdı! Kapıkule'den kaçış planı sınır kapısında çöktü: El feneri açılınca şaşkına döndüler

Çelik borudan göçmen fışkırdı! Kapıkule'den kaçış planı sınır kapısında çöktü: El feneri açılınca şaşkına döndüler

Çelik borudan göçmen fışkırdı! Kapıkule'den kaçış planı sınır kapısında çöktü: El feneri açılınca şaşkına döndüler

Çelik borudan göçmen fışkırdı! Kapıkule'den kaçış planı sınır kapısında çöktü: El feneri açılınca şaşkına döndüler

Çelik borudan göçmen fışkırdı! Kapıkule'den kaçış planı sınır kapısında çöktü: El feneri açılınca şaşkına döndüler

Çelik borudan göçmen fışkırdı! Kapıkule'den kaçış planı sınır kapısında çöktü: El feneri açılınca şaşkına döndüler

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