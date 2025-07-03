Çelik fiyatları 9 aylık kabustan uyanıyor

Çelik piyasasında hareketlilik başladı. Çin’de çelik vadeli işlemleri ton başına 3,040 yuan seviyesini aşarak, Haziran ayı boyunca 2,940 yuan civarında seyreden dokuz ayın en düşük seviyelerinden önemli bir toparlanma kaydetti. Bu yükselişte Çin hükümetinin yıl boyunca çelik üretim kapasitesini sınırlama kararı alacağı beklentileri etkili oldu. Hükümet yetkililerinin önemli toplantılarda aşırı arzla mücadele edilmesi gerektiğine dair sinyaller vermesi piyasalara olumlu yansıdı. Baosteel ise, üretimin bu yıl 50 milyon ton azalmasını beklediğini açıkladı.

Çelik talebindeki yumuşama ve diğer ülkelerdeki korumacı politikalar nedeniyle ihracatın zorlaşması, Çin yönetimini arzı kısıtlama yönünde harekete geçirdi. Ayrıca, Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Haziran ayı verilerine göre inşaat sektöründeki PMI üç ayın zirvesine çıktı, ekonominin diğer sektörlerini geride bıraktı ve fiyatların yükselmesine katkı sağladı. Ancak, Avustralya’nın Port Hedland limanından demir cevheri ihracatı Mayıs ayında hava koşulları sonrası arttı. Bu durum çelik fiyatlarındaki artışın hızını sınırlandırıyor.