Çelik fiyatları gerileme trendine girdi

Çelik piyasasında düşüş eğilimi sürüyor. Çin’de üretimi kısıtlama kararlarının gündeme gelmesi ve ABD’nin yeni gümrük tarifeleri fiyatları baskı altına aldı. Çarşamba günü açıklanan verilere göre, inşaat sektöründe yaygın kullanılan çelik inşaat demiri vadeli işlemleri ton başına 3.130 yuan seviyesinde işlem gördü. Bu rakam son bir ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

ÇİN’DE ÜRETİM KISITLAMALARI BAŞLIYOR

Çin’in sanayi merkezi Tangshan’da çelik üreticilerinin, 25 Ağustos’tan itibaren sinterleme üretimini yüzde 30, 31 Ağustos’tan itibaren ise yüksek fırın üretimini yüzde 40 oranında azaltacağı bildirildi. Ancak bu kısıtlamalar, piyasanın beklediği tam kapanma kadar sert değil. Yine de, Pekin-Tianjin-Hebei bölgesinde uygulanacak ulaşım sınırlamalarının metal sevkiyatını kısıtlayacağı ve talep üzerinde ek baskı yaratacağı ifade ediliyor.

ABD’DEN YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ

Çelik fiyatlarını etkileyen bir diğer gelişme ise ABD’nin ticaret politikaları oldu. Başkan Donald Trump yönetimi, 18 Ağustos itibarıyla çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini yüzlerce yeni ürünü kapsayacak şekilde genişletti. Trump, önümüzdeki haftalarda özellikle çelik ve yarı iletken ürünlerini hedef alan yeni tarifelerin de açıklanacağını duyurdu.

KÜRESEL PİYASALARDA ETKİLER

Uzmanlara göre Çin’deki üretim kısıtlamaları arz tarafını sıkıştırırken, ABD’nin gümrük vergileri küresel ticarette belirsizliği artırıyor. İki büyük ekonomiden gelen bu eş zamanlı hamleler, çelik fiyatlarının önümüzdeki haftalarda dalgalı bir seyir izlemesine neden olabilir. Özellikle Çin’in iç talebindeki zayıflama ve ABD’deki korumacı politikaların birleşmesi, piyasada daha uzun vadeli bir gerilime işaret ediyor.

TÜRKİYE İÇİN OLASI YANSIMALAR

Türkiye, dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden biri olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Küresel fiyatlardaki düşüş, kısa vadede ithalata dayalı sektörler için maliyet avantajı yaratabilir. Ancak uzun vadede ticaret savaşlarının derinleşmesi, hem ihracat kanallarını daraltabilir hem de piyasalarda belirsizliği artırabilir.