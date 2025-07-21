Çelik fiyatları son 3 ayın en yüksek seviyesinde

Çelik fiyatları Çin piyasasında temmuz ayında ton başına 3.170 yuan seviyesine ulaşarak üç ayın en yüksek noktasını gördü. Çinli yetkililerin sanayi politikalarında reform yapma sözü vermesi, aşırı kapasite sorununu çözme taahhüdünü güçlendirdi. Bu gelişme, Çin’in yaşadığı gayrimenkul krizinin ve başlıca çelik ithalatçısı ülkelerde artan korumacı ticaret politikalarının talebi azaltmasına rağmen, üretim kısıntıları nedeniyle fiyatların yükselmesini destekledi.

Büyük üretici Baosteel, bu yıl Çin’de çelik üretiminin 50 milyon ton azalmasını beklediğini açıkladı. Piyasalarda arz fazlası endişesi devam etse de, kamu harcamalarındaki artış ve altyapı projeleri fiyatları yukarı çekti.

ALTYAPI PROJELERİ EKONOMİYİ CANLANDIRIYOR

Çin hükümeti, ekonomisini desteklemek amacıyla altyapı yatırımlarını artırıyor. Temmuz ayında açıklanan 1.2 trilyon yuan değerindeki hidroelektrik santrali projesi, çelik fiyatlarını destekleyen en önemli unsurlar arasında yer aldı. Bu büyük ölçekli proje, demir cevheri ve diğer ferrous metallerin talebini artırarak piyasalardaki alım iştahını yükseltti.

Uzmanlar, Çin’in kamu yatırımlarını artırarak gayrimenkul sektöründeki zayıflığın etkilerini dengelemeye çalıştığını belirtiyor. Bu durum, çelik üreticilerinin kâr marjlarını korumasına olanak sağlıyor.

KORUMACI POLİTİKALAR VE ÜRETİM KISINTILARI

Dünya genelinde başlıca çelik ithalatçıları, korumacı ticaret politikalarını artırırken Çin’in üretimi kısmaya yönelik adımları dikkat çekiyor. Çinli politika yapıcılar, sanayide aşırı kapasiteyi azaltma ve üretimi daha sürdürülebilir hale getirme hedefinde kararlı. Bu kapsamda, Baosteel gibi büyük üreticilerin ulusal üretimde önemli kesintilere gitmesi bekleniyor.

Bu gelişmeler, Çin çelik piyasasında arz ve talep dengesinin yeniden şekillenmesine yol açıyor. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda çelik fiyatlarının bu politikalar ve altyapı projelerinin etkisiyle dalgalanmaya devam edeceğini vurguluyor.