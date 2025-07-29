Çelik fiyatları zirveyi sevdi

Çin’de çelik vadeli işlemleri fiyatları tona 3.300 yuan seviyesine yükselerek dört aydan uzun süredir görülmeyen yüksekliğe ulaştı. Bu artış, arzın kısılması ve Çin hükümetinin inşaat sektöründeki aşırı kapasiteyi azaltmaya yönelik endüstriyel reform planlarıyla destekleniyor. Çinli yetkililer, inşaat malzemelerinde arz fazlasını ortadan kaldırmak için kapsamlı bir politika reformu taahhüdünde bulundu. Bu reformların, demir-çelik üreticilerinin kâr marjlarını artırması bekleniyor.

Son dönemde Çin’in emlak sektöründe yaşanan kriz ve önemli çelik ithalatçısı ülkelerin uyguladığı korumacı ticaret politikaları, talebi olumsuz etkiledi. Bu durum, çelik fabrikalarının son dönem finansal raporlarına da yansıdı. Çin’in ham çelik üretimi ise haziran ayında 75,5 milyon tona gerileyerek 2018’den bu yana aynı ay için en düşük seviyeye indi. Önde gelen üretici Baosteel, bu yıl ülke genelinde üretimin 50 milyon ton azalmasını beklediğini açıkladı.

MAKROEKONOMİK DESTEK VE YENİ PROJELER

Çelik fiyatlarının yükselişinde, Çin’de 1,2 trilyon yuan değerindeki hidroelektrik santrali projesinin duyurulması da önemli bir rol oynadı. Bu yatırım, metal yoğun sektörlerin genişleyeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Çin ve ABD arasında devam eden gümrük tarifeleri ateşkesi anlaşmasının uzatılma ihtimali, piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Bu gelişmeler, çelik fiyatlarının desteklenmesinde makroekonomik bir güvence sağladı.

Analistler, bu süreçte arz kısıtlamaları ve ekonomik iyileşmenin, Çin çelik sektörünün toparlanması için kritik faktörler olduğunu belirtiyor. Çin ekonomisinin büyüme ivmesini koruması ve ticari gerilimlerin hafiflemesi halinde, küresel çelik piyasasında dengelenme bekleniyor.