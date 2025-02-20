Çelik fiyatlarında beklenmeyen artış

Kaynak: Haber Merkezi
Çelik fiyatlarında beklenmeyen artış

Çelik inşaat demiri vadeli işlemleri Şubat ayında ton başına 3.300 ABD doları'na yükseldi. Bu, Çin’den ferrous metal talebinde iyileşme beklentileriyle bir ayın en yüksek seviyesi oldu. Çinli yerel yetkililerin, inşaat devlerinden Vanke’nin satılmayan evler ve arsalarını almak için 50 milyar ABD doları’lık bir fon oluşturduğu bildirildi. Bu adım, bölgenin inşaatçılarının desteklenmesi için atılmış en büyük adım olarak kayıtlara geçti.

Çelik piyasasındaki son gelişmeler, hükümetin yeni tahvil ihracatının 693 milyar doları bulmasıyla, mali teşviklerin arttığına dair görüşleri pekiştiriyor. Yeni kredi verilerinin gösterdiği gibi, yeni hükümet tahvilleri, geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artarak, konut talebine olan ilgiyi artırdı. Konut fiyatları ise son altı ayın en düşük artışını gösterdi.

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Çelik ithalatına ilişkin ABD tarifelerinin, Çin’in metal ticareti üzerinde önemli bir etkisi olmadığı gözlemleniyor. Başkan Trump’ın ilk döneminde uygulanan tarifeler, Çin’in Kuzey Amerika’ya çelik tedarik hatlarını kesmişti. Bu durum, çelik ticaretinin Çin tarafında daha az sıkıntı yaşanmasına yol açtı.

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Çin’in en büyük inşaat demiri tüketicilerinden biri olması, dünya çapında fiyatların yönünü etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Çin’in mali teşviklerle güçlendirilmesi ve ev fiyatlarının daha düşük seviyelerde kalması, global çelik talebinin canlanmasıyla daha büyük bir ivme kazanabilir.

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Son gelişmeler ışığında, Çin’in çelik sektörüne yönelik aldığı önlemler ve mali destek paketleri, küresel çelik ticaretinde yeni fırsatlar yaratabilir. Yatırımcılar, bu dinamiklerin gelecekteki fiyat hareketleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağına dikkatle odaklanacak.

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