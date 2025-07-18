Çelik halatlar araçları pert etti! TIR şoförü gözaltına alındı

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 41 L 4311 plakalı TIR'dan düşen çelik halat ruloları, yok kenarında bulunan hafif ticari araç ile otomobile çarptı. Rulolar araçlara zarar verirken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

TIR şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Ruloların araçlara çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ruloların bir fabrikaya götürüldüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.