Çelik halatlar araçları pert etti! TIR şoförü gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çelik halatlar araçları pert etti! TIR şoförü gözaltına alındı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde seyir halinde olan bir TIR’dan kilolarca ağırlığında çelik halat ruloları düştü. Düşen çelik halatlar park halinde bulunan otomobilleri pert etti.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 41 L 4311 plakalı TIR'dan düşen çelik halat ruloları, yok kenarında bulunan hafif ticari araç ile otomobile çarptı. Rulolar araçlara zarar verirken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

TIR şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Ruloların araçlara çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ruloların bir fabrikaya götürüldüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çelik halatlar araçları perçt etti! TIR şoförü gözaltına alındı

Çelik halatlar araçları perçt etti! TIR şoförü gözaltına alındı

Çelik halatlar araçları perçt etti! TIR şoförü gözaltına alındı

Çelik halatlar araçları perçt etti! TIR şoförü gözaltına alındı

Çelik halatlar araçları perçt etti! TIR şoförü gözaltına alındı

Çelik halatlar araçları perçt etti! TIR şoförü gözaltına alındı

Çelik halatlar araçları perçt etti! TIR şoförü gözaltına alındı

Çelik halatlar araçları perçt etti! TIR şoförü gözaltına alındı

Çelik halatlar araçları perçt etti! TIR şoförü gözaltına alındı

Çelik halatlar araçları perçt etti! TIR şoförü gözaltına alındı

Son Haberler
Şirketler biner biner kapanıyor, yenisi açılmıyor
Şirketler biner biner kapanıyor, yenisi açılmıyor
Marmaris Belediyesi 2 bin kişiye aşure dağıttı
Marmaris Belediyesi 2 bin kişiye aşure dağıttı
İpsala’da kaza! Motosiklet traktör römorkuna tosladı: Sürücü savruldu
İpsala’da kaza! Motosiklet traktör römorkuna tosladı: Sürücü savruldu
Ünlü şarkıcı Melek Mosso’yu yıkan haber! Kedisi Jülide 4 gündür kayıp: Hayranlarından yardım istedi
Ünlü şarkıcı Melek Mosso’yu yıkan haber! Kedisi 4 gündür kayıp
Galatasaray Davinson Sanchez'e partner buldu! Dünya devinin yıldızı hedefte
Galatasaray Davinson Sanchez'e partner buldu! Dünya devinin yıldızı hedefte