Çelik kubbe nedir? Çelik kubbeyle ilgili uzmanlar ne diyor? Türkiye'de kurulması planan çelik kubbe nasıl olacak?

Çelik Kubbe, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği entegre hava savunma sistemi olduğu bildirildi. Bu sistem, farklı irtifalardaki hava tehditlerine karşı çok katmanlı bir savunma sağlayarak, ülkenin hava sahasını korumayı amaçlandı. Çelik Kubbe, radar, elektro-optik sistemler, yapay zeka destekli analiz ve komuta kontrol istasyonları gibi birçok bileşeni bir araya getirerek, kapsamlı bir savunma ağı oluşturduğu ifade edildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uzmanlar, Çelik Kubbe'nin Türkiye'nin savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Direktörü Sinan Ülgen, bu projenin Türkiye'nin uzun vadeli hava ve füze savunma stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı. Ülgen, "Bu proje, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yeteneklerini ve teknolojik kapasitesini göstermektedir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise, Çelik Kubbe'nin ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) gibi önemli savunma sanayii kuruluşlarının ortak çalışmasıyla geliştirildiğini belirtti. Görgün, bu projenin Türkiye'nin savunma sanayisinde bağımsızlığını artıracağını ve dışa bağımlılığı azaltacağını ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

Bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmeler, Çelik Kubbe'nin etkinliğini artırdı. Bu sistem, alçak, orta ve yüksek irtifa tehditlerine karşı farklı katmanlarda savunma sağlayacak şekilde tasarlandı.

ASELSAN tarafından geliştirilen radar ve elektro-optik sistemler, hedeflerin hassas takibini ve sınıflandırılmasını sağlar. Yapay zeka destekli analizler ise, tehditlerin hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanır.

Çelik Kubbe, KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, C-RAM, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+, HERİKSS, ŞAHİN, İHTAR ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinin entegre çalışmasını sağlayan bir üst sistemi. Bu sistemler, farklı menzillerdeki tehditlere karşı etkili bir savunma sağlar.

TÜRKİYE'DE KURULMASI PLANLANAN ÇELİK KUBBE

Türkiye'de kurulması planlanan Çelik Kubbe, ülkenin hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Bu sistem, özellikle sınır bölgelerinde ve stratejik noktalarda konuşlandırılarak, ülkenin hava sahasını koruyacak. Çelik Kubbe'nin kurulumu, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlığını pekiştirecek ve bölgesel güvenliğe katkı sağlayacak.

Çelik Kubbe, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir adım olarak değerlendirildi. Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar, bu sistemin ülkenin hava savunma kapasitesini artıracağını ve dışa bağımlılığı azaltacağını gösterdi. Türkiye'de kurulması planlanan Çelik Kubbe, ülkenin stratejik savunma ihtiyaçlarını karşılayacak ve bölgesel güvenliğe katkıda bulunacağı bildirildi.