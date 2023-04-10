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Çelik tencereler nasıl temizlenir? Kararan tencere nasıl temizlenmeli?

Çelik tencereler çok sık tercih edilse de zamanla dipleri zarar görerek kararabiliyor. Dibi kararan çelik tencereleri temizleyerek ilk gün ki haline getirmek çok kolay. Peki, çelik tencereler nasıl temizlenir? Kararan tencere nasıl temizlenmeli?

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 17:07
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Çelik tencereler nasıl temizlenir? Kararan tencere nasıl temizlenmeli?

Çelik tencereler nasıl temizlenir? Kararan tencere nasıl temizlenmeli?
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Editör: Enise Altınok AVŞAR

Her ürünün bir kullanım talimatı olduğu gibi çelik tencerelerinde mevcut. Çelik tencerelerde zamanla kararma görülebilir. Çelik tencerelerin kararmasını önlemek mümkün. Peki, çelik tencereler nasıl temizlenir? Kararan tencere nasıl temizlenmeli?

Çelik tencereler genellikle bir süre sonra çok kullanılmaktan dipleri kararabiliyor veya zarar görebiliyor. Dibi kararan tencereler geri dönülmez gibi düşünülse bile aslında ilk günkü haline getirmek oldukça basit. İşte çelik tencereleri temizleme yöntemleri..

ÇELİK TENCERELER NASIL TEMİZLENİR?

 DETERJAN VE SICAK SU

En sık kullanılan yöntemlerden birisi olan bulaşık deterjanı ile yanık lekelerini çıkarma işlemi tek başına yeterli olmayabilir. Deterjanı tencereye döktükten sonra üzerine sıcak su ekleyip ocakta biraz kaynatın. Daha sonra suyu döküp sünger yardımı ile temizleyin. Kalan lekeler için bir su bardağına karbonat ekleyip, biraz su ile bir gece bekletin. Ertesi gün yıkayın lekeler azalacaktır.

ÇAMAŞIR DETERJANI

Yanmış çelik tencereleri temizlemenin bir diğer yöntemi ise çamaşır deterjanı. Toz çamaşır deterjanını suya ilave edip tencerenin içerisine az bir miktar ekleyin. Ocakta kaynatın, su kaynadıktan sonra tahta kaşık yardımı ile lekeleri çıkarın.

LİMON VE TUZ

Bir yemek kaşığı kristal tuz ve iki yemek kaşığı limon suyunu tencerede yarım saat bekletin. Ardından tencereyi bulaşık süngeri ile yıkayın, lekeler çıkacaktır.

SİRKE VE KARBONAT

Dibi tutan tencerenin içerisine sirke ve karbonat ekleyin. Birkaç saat beklettikten sonra içerisine su ekleyip kaynatın. Tencereyi bu şekilde bir gece bekletin. Ertesi gün yıkayın.

BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ

Tencerinin üzerine biraz su ekleyin ve içerisine bulaşık makinesi kapsülü atın, ocakta kaynatın. Kapsül tamamen çözülünceye kadar ocakta tutun. Ardından tencereyi ocaktan alın ve tahta kaşık yardımı ile lekeleri çıkarın. Tenceredeki su boşaldıktan sonra sünger yardmı ile kalan lekeleri çıkarın.

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