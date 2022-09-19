İsrail'in tercihi Türkiye

ÇİB'e bağlı 17 firma ve 28 temsilciden oluşan bir heyet, 17 Eylül'den bu yana Tel Aviv’de temaslarda bulunuyor.

İsrail’de yeni iş birlikleri ve ortak yatırımlar için görüşmeler gerçekleştiren çelik sektörü temsilcileri, heyetler arası ve ikili görüşmelerle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasını hedefliyor.

- İhracatın lokomotifi çelik sektörü

ÇİB verilerine göre, Türkiye’nin İsrail’e çelik ihracatı, 2022’nin ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 39 artış ile 951 milyon dolar, miktarda ise yüzde 10 artış ile 1,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye’yi sırasıyla 699 milyon dolar ile Çin, 401 milyon dolar ile Rusya ve 184 milyon dolar ile Ukrayna takip etti.

İki ülke arasında karşılıklı ticarette, İsrail’in Türkiye’den ithalat gerçekleştirdiği sektörün açık ara çelik olduğu dikkati çekerken, bu sektörü sırasıyla otomobil ve plastik ürünleri sektörü takip etti. İsrail’in Türkiye’ye ihracatında ise muhtelif kimyasal ürünler, mineral yakıtlar ve çelik hurdası öne çıkıyor.

- İsrail’in en büyük çelik ithalatçısı Türkiye

Tel Aviv’deki heyete başkanlık eden ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, İsrail'in alt ve üst yapıda Türk çeliği tercih ettiğini ve Türk çeliğinin İsrail pazarının yüzde 65’ine sahip olduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan Aslan, İsrail’in 2002'den günümüze kadar en fazla çelik ithalatı gerçekleştirdiği ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Aslan, “2021 yılında 3,5 milyar dolarlık çelik ithalatı gerçekleştiren İsrail çelik tüketicileri, söz konusu ithalatın yaklaşık 1,2 milyar dolarlık kısmında Türk çelik ihracatçılarını tercih etti.” dedi.

İsrail'e ihracatın bu yıl 2 milyon tonu geçerek 1,7 milyar dolarlık değere ulaşmasını beklediklerini kaydeden Aslan, Türkiye’nin yıllardır İsrail’in çelik ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırada olduğunu vurguladı.

Aslan, coğrafi yakınlık, fiyat avantajı ve güvenilirlik açısından İsrail’in Türk çeliğini tercih ettiğini belirtti.

Kısa ve orta vadede İsrailli çelik firmalarının Türkiye’den taleplerinde artış yaşanacağının tahmin edildiğini vurgulayan Aslan, "Türk çeliğine alternatif olabilecek Rusya ve Ukrayna’da yaşanan politik durum ile Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilimler nedeniyle Çin’den yapılacak ithalatta yaşanabilecek aksaklıklar, İsrail çelik tüketici firmalar için Türkiye ile yapılan ticaretin önemini artırdı. İsrail çelik pazarının ihtiyaç duyduğu ürünleri tedarik edebileceği, fiyat avantajı sunan, bilinir ve en önemlisi güvenilir kaynakların başında Türkiye geliyor. " diye konuştu.

- “İsrail’in alt ve üst yapısındaki ihtiyacı Türk çeliği karşılıyor”

İsrail’deki görüşmeleri değerlendiren ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Aslan, İsrailli firmalardan ziyaret programına yoğun katılım sağlandığını ve olumlu geri bildirimler aldıklarını belirtti.

Aslan, yaklaşık 200 İsrailli firmanın görüşmelere katılım sağladığına işaret ederek, "Biz bu (ziyareti) 2020-2021'de planlıyorduk. Pandemi olunca bırakmak durumunda kaldık. Bu bizim ilk ticaret heyetimiz. İsrail’deki ticaret heyetine katılan 17 firmanın 8’i katma değerli ürün üretiyor." dedi.

İsrail’in köprü, metro, yollar, tren yolu gibi alt ve üstyapı projelerine ciddi kaynak ayırdığına değinen Aslan, “İsrail’in alt ve üst yapısındaki ihtiyacı Türk çeliği karşılıyor diyebiliriz.” ifadesini kullandı.

- Filistin'in pazardaki payı

Aslan, ayrıca, görüşmelere, Filistinli iş insanlarının da katıldığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi’ne ithalat, İsrail liman ve gümrük otoritelerinden izin alınarak yapılıyor.

Bu nedenle İsrail’e ihracat rakamlarına Filistinli şirketlerin de dahil olduğunu ifade eden Aslan, İsrail’e ihracatın yaklaşık 3’te birinde Batı Şeria ve Gazze bölgelerinin pay sahibi olduğunu kaydetti.

Öte yandan Aslan, Türkiye çelik sektörü temsilcilerinin, yılın ilk sekiz ayında 17 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğine işaret etti.

Aslan, "İhracat hedefimiz 25 milyar dolardı. Ama bu yıl, 21 milyar dolarda kalabiliriz. 2021 yılını, 21-22 milyar dolarla kapattık. Hedefimiz yüzde 20 artıştı fakat emtia fiyatlarındaki yükseliş ve tonaj artışından dolayı mayıs ayında yıl sonu hedefini revize ettik. Geçen seneye göre yılı, aynı ton ve değerle kapatacağız gibi görünüyor" dedi.