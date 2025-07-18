Çelik vadeli fiyatlarında zirve yürüyüşü sürüyor

Çin'de çelik vadeli işlemleri ton başına 3.100 yuan seviyesinde seyrediyor. Bu rakam, son iki ayın en yüksek seviyesine yakın bir noktaya işaret ediyor. Fiyatlardaki bu yükselişin temel nedeni olarak, Çin yönetiminin arz fazlasını kontrol altına alma yönünde attığı yeni adımlar gösteriliyor. Ülke sanayi politikalarında köklü reformlara gidileceğini açıklayan Çinli yetkililer, üretim fazlasını ortadan kaldırma sözüne sadık kalacaklarını bildirdi.

Üretici firmalar için bu politikalar, marjların iyileştirilmesi anlamına geliyor. Çin’in önde gelen üreticilerinden Baosteel, 2025 yılı boyunca ulusal çelik üretiminin 50 milyon ton azalacağını tahmin ettiğini duyurdu. Bu tahmin, piyasadaki daralma beklentisini güçlendirdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ UMUT VADEDİYOR

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında inşaat sektörüne yönelik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişme, ülke genelindeki diğer ekonomik sektörlerin performansını da geride bıraktı. İnşaat sektöründeki bu canlanma, özellikle inşaat demiri tüketimi açısından büyük önem taşıyor.

Merkez Bankası (PBoC) yetkilileri, finansal sistemdeki likiditenin artırılması ve borç yükü altındaki inşaat firmalarının iflaslardan korunması için adımlar atacaklarını açıkladı. Bu firmalar, dünya genelinde inşaat demirinin en büyük tüketicileri arasında yer alıyor.

KÜRESEL TİCARET POLİTİKALARI DA ETKİLİ

Çin’deki arz kesintileri yalnızca iç piyasayı değil, küresel çelik piyasasını da etkiliyor. Özellikle Avrupa ve ABD gibi büyük ithalatçı ülkelerde artan korumacı ticaret politikaları, Çin çeliğine olan talebi sınırlarken, küresel ölçekte yeni tedarik dengeleri oluşturuyor. Bu ortamda, Çinli üreticilerin kar marjlarını koruma stratejileri daha da önem kazanıyor.

Çin’in üretim politikasında atacağı her adım, yalnızca iç piyasayı değil, küresel metal emtia fiyatlarını da şekillendirecek potansiyele sahip. Bu nedenle yatırımcılar, Çin’den gelecek açıklamalara ve reform hamlelerine büyük dikkat kesilmiş durumda.