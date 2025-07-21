Çelik ve çimentoda çifte sıçrama: Hindistan’da inşaat sektöründe talep patlaması

Hindistan Merkez İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, ülkenin altyapı üretimi Haziran 2025 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,7 oranında büyüdü. Bu oran, Mayıs ayında yukarı yönlü revize edilen yüzde 1,2'lik artışın da üzerine çıkarak, Nisan'daki yüzde 1’lik sekiz ayın en düşük seviyesinden uzaklaşıldığını gösterdi. Uzmanlara göre bu toparlanmanın arkasında inşaat sektörünün yeniden hız kazanması yatıyor.

ÇELİK VE ÇİMENTO SEKTÖRLERİNDE SIÇRAMA

Hindistan çelik sektörü, Mayıs ayındaki yüzde 7,4’lük büyümeden sonra Haziran’da yüzde 9,2’lik bir artış kaydetti. Aynı oran çimento için de geçerli oldu: Yüzde 9,7 olan Mayıs büyümesi Haziran’da yüzde 9,2 olarak gerçekleşti. Bu yükseliş, Çin’de alınan kapasite azaltma kararlarının ardından, Asya pazarında Hint inşaat malzemesi üreticilerinin rekabet avantajı elde etmesiyle ilişkilendiriliyor.

Çinli karar alıcıların ulusal düzeyde üretim sınırlamalarına gitmesi, Hint çelik ve çimento üreticilerinin özellikle Güneydoğu Asya pazarlarında daha fazla sipariş almasına yol açtı. Talepteki bu yükseliş, iç pazarda da canlılığı artırdı.

RAFİNERİ ÜRÜNLERİ ARTARKEN ENERJİ KALEMLERİNDE DÜŞÜŞ VAR

Haziran ayında rafineri ürünlerinde de büyüme dikkat çekti. Mayıs’ta yüzde 1,1 olan artış oranı, Haziran’da yüzde 3,4’e yükseldi. Buna karşılık enerji üretimi tarafında gerileme devam etti. Elektrik üretimi yüzde 2,8, kömür üretimi yüzde 6,8 ve ham petrol üretimi ise yüzde 1,2 oranında düştü.

Yetkililer, elektrik ve kömürdeki düşüşün mevsimsel etkiler ve madencilik faaliyetlerindeki bölgesel aksamalarla bağlantılı olduğunu ifade etti. Özellikle Muson yağmurlarının yoğunlaştığı bölgelerde üretimin geçici olarak sekteye uğradığı belirtiliyor.