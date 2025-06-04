Çelikten savaş başladı: Carney, Trump’a reste hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın çarşamba günü yürürlüğe giren yeni kararnamesi, Kanada çelik ve alüminyum sektöründe adeta bir sarsıntı yarattı. Trump, bu iki temel üründe ithalat vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarırken, Kanada’nın Başbakanı Mark Carney ise sessiz kalmayacaklarını açıkladı. “Bu karar hem Amerikalı hem Kanadalı işçileri ve sanayileri yaralıyor,” diyen Carney, “Misilleme yolda. Biraz zamana ihtiyacımız var ama çok değil,” ifadelerini kullandı.

Carney, şu anda ABD’den ithal edilen 90 milyar doların üzerindeki ürünlere yönelik karşı vergilerin hâlâ yürürlükte olduğunu belirtse de, Trump’ın son hamlesinin çok daha güçlü bir yanıtı gerektirdiğini vurguladı. Carney’in danışmanları ve bakanları, Washington’la süren ticaret görüşmelerinin hâlâ sürdüğünü ifade ederken, yeni kararın Kanada’yı hedef almasa bile sonuçlarının yıkıcı olduğu ortada.

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"HER ŞEY MASADA"

Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford ise daha da net konuştu:

Trump’ın yaptığı, Amerikalının sırtına 15 milyar dolarlık yeni bir vergi koymaktır. Biz de aynısını yapmalıyız. Tarife tarifeyle, dolar dolarla karşılık bulur.

Ford, daha önce askıya alınan yüzde 25’lik elektrik tarifesinin yeniden gündeme alınabileceğini de sözlerine ekledi: “Her şey masada.”

Kanada, istatistiklere göre çelik ve alüminyum ihracatının yüzde 90’ından fazlasını ABD’ye gerçekleştiriyor. Dolayısıyla yeni vergiler, yalnızca üretimi değil binlerce işçiyi de tehdit ediyor. Kanada Çelik Üreticileri Derneği Başkanı Catherine Cobden, “Bu oranlar ABD pazarını bizim için kapatmak demek. Milyarlarca dolarlık ürün elde kalacak,” diyerek acil eylem çağrısı yaptı. İşçi sendikaları ise durumun daha da vahim olduğunu belirtiyor.

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"İSTENMEYEN SONUÇLAR" KAPIDA

Kanada İşçi Kongresi Başkanı Bea Bruske, bu kararın ardından işten çıkarmaların başladığını ve önümüzdeki günlerde artacağını belirterek, “Geri çekilme lüksümüz yok. Güce güçle karşılık vermeliyiz,” dedi. Bruske ayrıca işini kaybedenler için işsizlik sigortasında acil reformlar ve maaş desteği talep etti.

Ancak Kanada Ticaret Odası’ndan Candace Laing, aceleci adımların “istenmeyen sonuçlar” doğurabileceğini belirterek daha dikkatli olunması gerektiğini savundu. “Sert görünmek istiyoruz ama zeki de olmalıyız,” diyerek hükümete stratejik bir yaklaşım çağrısında bulundu.

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İŞÇİLERDE TEDİRGİNLİK HAKİM

2018’deki benzer kriz hatırlatılarak yeniden o günlerdeki gibi etkili ve dikkatli bir misilleme talep ediliyor. Sault Ste. Marie milletvekili Terry Sheehan, “Yine aynı kararlılıkla karşılık vermeliyiz. Maksimum etkiyi ABD’de, minimum zararı bizde bırakacak bir strateji uygulanmalı,” derken, Londra Milletvekili Peter Fragiskatos ise sanayicilerin ve işçilerin büyük bir tedirginlik içinde olduğunu vurguladı.

Kanada’da siyaset ve iş dünyası tek ses: Bu ticaret savaşı sessiz geçmeyecek. Gözler şimdi Ottawa’dan gelecek resmi adımlarda.