Celtic, Hibernian'ı 3 - 0'la geçti

Celtic, Parkhead'de Hibernian karşısında rahat bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısında Arne Engels'in Alistair Johnston'ın pasını gole çevirmesiyle öne geçen Celtic, ikinci yarıda rakibin hatalarını değerlendirdi. Adam Idah'ın kafa vuruşunun Joe Newell tarafından kendi kalesine yönlendirilmesiyle fark ikiye çıktı. Japon yıldız Kyogo ise şık bir aşırtma golüyle skoru belirledi.

Hibernian, ilk yarıda Celtic'in savunma hattının arkasına sarkarak fırsatlar yakalasa da bu pozisyonları değerlendiremedi. Mykola Kuharevich, iki kez Celtic kalecisi Kasper Schmeichel ile karşı karşıya kalmasına rağmen gol atmayı başaramadı. Ayrıca Newell, ceza sahasında bomboş durumda olmasına rağmen topu üstten dışarı gönderdi.

SCHMEİCHEL FARK YARATTI

Celtic kalecisi Kasper Schmeichel, ikinci yarıda Hibernian oyuncularının net fırsatlarını engelleyerek takımına güven verdi. Özellikle Elie Youan ve Nicky Cadden'in vuruşlarında başarılı kurtarışlara imza attı. Hibernian, Lewis Miller'in kafa vuruşunda da yine Schmeichel'ı geçemedi.

RANGERS BASKI ALTINDA

Bu galibiyetle Celtic, şampiyonluk yolunda avantajını daha da artırdı. Aberdeen'in St Johnstone ile 1-1 berabere kalması, Brendan Rodgers'ın ekibinin farkı açmasında etkili oldu. Celtic'in en yakın takipçisi Rangers, pazar günü Ross County deplasmanında puan kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Celtic'in son haftalardaki formu ve Kyogo'nun etkileyici performansı, İskoçya Premiership'te şampiyonluk yarışında belirleyici bir rol oynuyor.