Celtic liderlik koltuğunu geri aldı

İskoçya Premiership’te sezonun zirve mücadelesi tüm hızıyla sürerken Celtic, Motherwell deplasmanında elde ettiği net galibiyetle liderliği yeniden ele geçirdi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında ev sahibi Motherwell, Celtic’i zorlu anlar yaşatırken, genç yıldız Lennon Miller’ın direkten dönen şutları tribünleri heyecanlandırdı. Celtic ise oyunun temposunu kısa sürede dengeleyerek kontrolü eline aldı.

İlk Gol McCowan’dan Geldi

Brendan Rodgers’in planı, sakatlığı nedeniyle dinlendirilen kaptan Callum McGregor’ın yokluğunda orta sahada rotasyona gitmekti. Onun yerine sahaya çıkan Luke McCowan, kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirdi ve Celtic’in ilk golünü kaydetti. McCowan’ın bu performansı, takımın en kritik anında geldi ve Motherwell’in savunmasını zor durumda bıraktı. McCowan’ın golünün ardından Celtic, oyuna daha fazla hükmetmeye başladı.

Celtic’in Baskısı Sonuç Verdi

Celtic’in ikinci golü, Alistair Johnston’ın harika bir pozisyon alarak arka direkte topa müdahale etmesiyle geldi. Johnston, takım kaptanlığı görevini geçici olarak üstlenirken, bu rolün hakkını fazlasıyla verdi. Celtic, oyun disiplinini bırakmayarak Motherwell’i kendi yarı sahasında sıkıştırdı. Oyuna sonradan giren Nicholas Kuhn ve Adam Idah ikilisi, üçüncü golün mimarları oldu. Idah’ın son vuruşuyla fark üçe çıktı ve Motherwell’in direnci tamamen kırıldı.

Motherwell Eksik Tamamladı

Karşılaşmanın son dakikalarında Motherwell oyuncusu Liam Gordon, Idah’a yaptığı sert müdahale sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü. Motherwell, sahada 10 kişi kalarak maçı eksik tamamlarken, Celtic bu zorlu deplasmandan net bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Celtic, averajla Aberdeen’in önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan, Motherwell beşinci sıraya gerileyerek Avrupa potasından uzaklaştı.

Motherwell Zorladı, Ancak Celtic Etkiliydi

Motherwell’in karşılaşmanın başındaki etkili oyununa rağmen Celtic, oyunun sonlarına doğru üstünlüğünü kabul ettirdi. Maç öncesi Atalanta ile Şampiyonlar Ligi’nde aldığı 0-0’lık beraberliğin ardından gelen 3-0'lık galibiyet, Celtic için moral kaynağı oldu. Çarşamba günü oynanacak Dundee karşılaşmasına lider olarak çıkacak olan Celtic, şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürdü.