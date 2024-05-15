Celtic şampiyon oldu Rıdvan Yılmaz yıkıldı

İskoçya Premiership'te Celtic, Kilmarnock deplasmanına çıktı.

BBSP Stadyumu'nda oynanan maçı 5-0 kazanan Celtic, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Celtic'e şampiyonluğu getiren golleri 5'te Idah, 12'de Maeda, 35'te Forrest, 51' ve 71'de O'Riley kaydetti.

Premiership Şampiyona Grubu'nun bitimine 1 hafta kala en yakın takipçisi Rangers'a 6 puan önünde 90 puana ulaşan Celtic, üst üste 3. kez, toplamda 54. şampiyonluğunu ilan etti.

RIDVAN YILMAZ YIKILDI

Rangers forması giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ise, ligi ikinci sırada bitirecek.

Başarılı futbolcu şampiyonluğu kaçırdı.

İşte puan durumu;

1- Celtic (90)

2- Rangers (84)

3- Hearts (67)

4- Kilmarnock (55)

5- St. Mirren (47)