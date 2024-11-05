Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i ağırlıyor

Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik karşılaşmada Celtic ve RB Leipzig, Glasgow'da kozlarını paylaşacak. Celtic Park’ta saat 20:00’de başlayacak olan maç, hem İskoç devinin puanlarını artırmak hem de Almanya temsilcisi Leipzig’in ilk puanını kazanması açısından büyük önem taşıyor.

Celtic menajeri Brendan Rodgers, Leipzig'i “üst düzey bir takım” olarak tanımlarken, sahada “enerjik, odaklı ve dirençli” olmaları gerektiğini belirtti. Leipzig’in Bundesliga’daki güçlü performansı, Almanya ekibini tehlikeli bir rakip haline getiriyor.

Rodgers: “Sabırlı Olmalıyız”

Celtic, şu ana kadar dört puan toplarken, Leipzig henüz puanla tanışmadı. Ancak Leipzig’in Bundesliga’daki etkileyici performansı, Rodgers’ın dikkatini çekmiş durumda. “Leipzig, hız, güç ve teknik bakımından eksiksiz bir takım” diyen Rodgers, özellikle savunmada dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekti. Celtic’in iç sahada taraftar desteğiyle daha etkili olacağını vurgulayan tecrübeli teknik adam, baskı yaparken aynı zamanda sabırlı olmaları gerektiğini ekledi.

Celtic, Şampiyonlar Ligi’ndeki üç maçının ikisini Glasgow’da oynayacak. Bu avantajı kullanmak isteyen Rodgers, taraftarların yarattığı atmosferin takım üzerinde pozitif bir etki bıraktığını ifade etti. “Taraftarlarımızın desteği sonucu yaklaştıran önemli bir faktör. Sabırlı ve kontrollü bir oyun oynamamız gerekiyor” dedi.

Leipzig Eksik Kadroyla Sahada Olacak

RB Leipzig, bu önemli maç öncesi sakatlıklarla mücadele ediyor. Yıldız oyuncu Xavi Simons’ın yanı sıra savunmada görev yapan David Raum ve Castello Lukeba’nın da eksikliği Alman ekibinin kadro derinliğini zorluyor. Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose ise Celtic’in “hızlı, planlı ve kaliteli” oyun anlayışını överken, oyuncularının Celtic Park’taki atmosferden keyif alacağını belirtti.

Rose, Şampiyonlar Ligi’nin sert rekabetine hazır olduklarını ve hücumdaki fırsatları değerlendirmek için dikkatli olacaklarını dile getirdi. Leipzig’in Alman ligindeki performansını göz önünde bulunduran Rose, takımın üst düzey bir rakip olduğunu yineledi.

İstatistiklerle Celtic ve Leipzig

Bu maç, Celtic ve RB Leipzig’in beşinci karşılaşması olacak. İskoç temsilcisi bu karşılaşmalardan yalnızca birini kazanırken, Alman ekibi üç galibiyet elde etti. Celtic, en son 2018 yılında Leipzig’i evinde 2-1 mağlup etmişti.

Leipzig ise son beş UEFA müsabakasında galibiyet alamadı; bu seride dört mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı. Almanya temsilcisi, yurtdışındaki son galibiyetini ise geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Young Boys’a karşı İsviçre’de almıştı.