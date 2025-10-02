Celtic taraftarı şaşırtmadı! Filistin gösterisi

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail',in Filistin'e uyguladığı soykırımına ilk günden beri büyük tepki gösteren Celtic taraftarları, Avrupa Ligi'nde oynanan Braga maçında da açtıkları pankartla UEFA'yı hedef aldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Celtic ile Braga arasında oynanan karşılaşmada saha içinden çok tribünlerde yaşananlar konuşuldu. İskoç ekibinin taraftarları, Filistin’e verdikleri destekle bir kez daha gündeme geldi.

CELTIC TRİBÜNLERİNDEN SERT MESAJ

Celtic Park’ta mücadele öncesinde açılan dev pankartta UEFA’ya yönelik sert ifadeler kullanıldı. Taraftarların mesajında, “UEFA, İsrail’i normalleştirerek soykırıma ortak oluyor. Onları hemen atın!” yazısı yer aldı.

CELTIC’İN FİLİSTİN DESTEĞİ GELENEĞİ

Celtic taraftarları uzun yıllardır Filistin’e destekleriyle tanınıyor. Daha önce de çeşitli karşılaşmalarda Filistin bayrakları açan İskoç taraftar grupları, UEFA’ya yönelik sert çıkışıyla Avrupa futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

