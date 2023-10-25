Celtic taraftarından Filistin koreografisi. Müthiş destek. 'Kulüp yapmayın' dedi, İskoçlar dinlemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile İspanya Atletico Madrid arasındaki oynanan maçta İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle taraftarlar, Filistin bayrağı açtı.

Celtic taraftarından Filistin koreografisi. Müthiş destek. 'Kulüp yapmayın' dedi, İskoçlar dinlemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Celtic'in, Atletico Madrid takımını konuk ettiği maçta Celtic taraftarı, bayrak açarak Filistin'e destek verdi.

Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı.

Celtic Taraftarlar Derneği, maçtan önce yaptıkları açıklamada, "Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını" ifade etmişti.

Celtic taraftarları, önceki yıllarda da tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin'e destek vermişti.

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