Celtic, Türkgücü'nün eksi yıldızını gözüne kestirdi

Celtic, West Ham United'ın orta saha oyuncusu Andy Irving'e transfer ilgisi gösteriyor. Takımın teknik direktörü Brendan Rodgers, Ocak transfer dönemi için Irving’i kadrosuna katmayı planlıyor. Celtic, 2024’teki başarılı performansını sürdürmek için yeni oyunculara ihtiyaç duyuyor ve Irving, bu ihtiyacı karşılamak adına dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

BAŞARILARLA DOLU BİR SEZON BAŞLANGICI

Celtic, 2023-2024 sezonuna büyük bir ivme ile başladı. İskoçya Lig Kupası’nı kazanarak, Rangers’a karşı penaltılarla zafer elde etti ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolunda önemli adımlar attı. Şu an İskoç Premiership’te 14 puan farkla lider durumda olan Celtic, 2024 yılında şampiyonluk için iddialı bir konumda. Bu başarıları sürdürmek için, Brendan Rodgers’ın yeni transferlere ihtiyaç duyduğu aşikâr.

IRVİNG’İN KARİYER YOLU

Andy Irving’in kariyeri, alışılmadık bir rotada ilerledi. Hearts kulübünde futbol hayatına başladıktan sonra, Almanya’nın üçüncü lig takımlarından Türkgücü München’e transfer oldu. Ardından, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Austria Klagenfurt’a kiralık olarak gitti. West Ham United’ın 2023 Eylül ayında transfer ettiği Irving, Premier Lig’de şu ana kadar sadece altı maçta forma şansı buldu. Ancak, bu performansı ona West Ham’ın as oyuncusu olma fırsatını tanımadı.

CELTİC İÇİN OLASI BİR TRANSFER

West Ham’da yeterli süre alamayan Irving, Celtic’in ilgisini çekiyor. Rodgers, oyuncuyu kadrosuna katmayı planlarken, Irving’in Celtic için önemli bir takviye olabileceği düşünülüyor. Celtic, Irving’i tekrar İskoçya'ya getirerek, 3.5 yıl aradan sonra onu takımda görmek istiyor. Ancak, Celtic’te rekabet oldukça yüksek. Paulo Bernardo, Callum McGregor, Reo Hatate ve Luke McCowan gibi oyuncular, bu sezon muazzam bir performans sergiliyor. Bu da Irving için zorlu bir mücadele anlamına geliyor.

IRVİNG’İN POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

Irving, bir box-to-box orta saha oyuncusu olarak tanımlanıyor. %94.4 gibi yüksek pas tamamlama oranı dikkat çeken oyuncu, takımlarında savunmadan hücuma geçişte önemli bir rol üstleniyor. Celtic’te, özellikle Şampiyonlar Ligi play-off turlarına kalma şansı doğarsa, Rodgers’ın kadro rotasyonları arttıkça Irving’e fırsatlar sunulabilir.

TRANSFER İHTİMALLERİ

Celtic, Irving’in yanı sıra Kieran Tierney ile de ilgileniyor. Tierney’nin Parkhead’e geri dönmesi, kulübü için büyük bir heyecan yaratabilir. Ayrıca, Nicolas Kuhn’ın gösterdiği performans, onu yüksek profilli kulüplerin radarına sokmuş durumda. Fulham’ın, Kuhn’ı transfer etmek için harekete geçmesi bekleniyor.

Irving, sadece dört kez İskoçya U21 takımında forma giymiş olsa da, profesyonel arenada gösterdiği yetenekle dikkat çekiyor. Brendan Rodgers, bu yetenekleri takımına katmayı umuyor ve Irving’i, Celtic’in başarı yolunda önemli bir parça olarak konumlandırabilir.

İKİNCİ YARI NELER GÖSTERECEK?

Celtic için 2025 sezonu büyük bir fırsat sunuyor. Hem yerel ligde hem de uluslararası alanda başarı hedefleyen kulüp, kadrosuna yapacağı takviyelerle gücünü artırmayı amaçlıyor. Andy Irving, bu hedef doğrultusunda transfer listesinde yer alan önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Ocak ayında yapılacak transfer hareketliliği, Celtic’in ve Rodgers’ın sezonun ikinci yarısına nasıl bir ivme kazandıracağı konusunda belirleyici olacak.