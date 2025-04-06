Celtic’e soğuk duş: St. Johnstone'den unutulmaz galibiyet

İskoçya Premiership’in birinci aşamasında McDiarmid Park’ta sahne alan mücadelede St. Johnstone, Celtic’i 1-0 mağlup ederek sürpriz bir galibiyete imza attı. Mücadelenin henüz 4. dakikasında Graham Carey’nin kullandığı serbest vuruşta yükselen Letonyalı savunmacı Daniels Balodis, takımını öne geçiren kafa golünü attı. Bu gol, aynı zamanda Balodis’in kulüp adına attığı ilk gol oldu.

Maç boyunca etkili savunmasıyla dikkat çeken St. Johnstone, güçlü rakibine geçit vermedi. Teknik direktör Simo Valakari'nin ifadesiyle takım, bu galibiyetle kümede kalma yolunda önemli bir "yaşama şansı" kazandı.

CELTİC’E SOĞUK DUŞ

Celtic, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda önümüzdeki hafta Kilmarnock karşısında taraftarı önünde üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan edecekti. Ancak bu plan, St. Johnstone’un direnci karşısında suya düştü.

Maçın ilk yarısında golü bulamayan Celtic, ikinci yarıda da fırsatları değerlendiremedi. Daizen Maeda, Reo Hatate ve James Forrest gibi formda oyuncular çeşitli pozisyonlarda etkisiz kaldı. Hatate, ikinci yarının başında direkten dönen şutuyla en net fırsatı yakaladı.

KALECİ ANDY FİSHER YILDIZLAŞTI

Maçın kahramanlarından biri olan kaleci Andy Fisher, Celtic’in tüm baskılarına rağmen kalesinde devleşti. Özellikle James Forrest ve Luke McCowan’ın yakın mesafeden yaptığı vuruşlarda gösterdiği refleksler, galibiyetin anahtarı oldu.

Teknik direktör Simo Valakari, "Bu tür maçlarda kurtarışlara ihtiyaç vardır. Andy Fisher bu kurtarışları yaptı. Oyuncularım maç boyunca zihinsel olarak çok güçlüydü" diyerek kalecisine övgü yağdırdı.

BRENDAN RODGERS: "ZİHİNSEL ZAYIFLIK GÖZLE GÖRÜLÜR"

Celtic menajeri Brendan Rodgers, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada takımının mücadeleye kötü başladığını ve bu durumun sık tekrarlanmaya başladığını belirtti. Rodgers, "Artık bir trend oluştu. Takımda yeterince hırs, arzu ve mücadele ruhu eksik. Çok fazla oyuncu rahat davranıyor" dedi.

CESUR PLANLAMA KARŞILIĞINI VERDİ

St. Johnstone’un hücum ve savunma planlaması, ligin en güçlü ekiplerinden biri olan Celtic karşısında başarıya ulaştı. Sezonun önceki bölümlerinde Celtic’e karşı toplamda 10-0 gibi ağır skorlarla mağlup olan takım, bu kez tamamen farklı bir karakter sergiledi.

Victor Griffith’in defansın ardından yöneldiği şut az farkla auta giderken, Benji Kimpioka’nın fiziksel gücüyle yarattığı tehlikeler ev sahibinin cesaretli oyununu destekledi.

KRİTİK PUANLA UMUTLAR YEŞERDİ

16 yıldır İskoçya'nın en üst liginde mücadele eden St. Johnstone, bu sezon büyük bir düşme tehlikesi yaşıyor. Ancak bu galibiyet, düşme hattının hemen üzerindeki Dundee ile puan farkını 5’e indirmelerini sağladı. Ligde kalma umudunu sürdüren takım, önümüzdeki hafta Tannadice Park’ta Dundee United ile çok kritik bir maça çıkacak.

RÖVANŞ 20 NİSAN’DA

St. Johnstone ve Celtic, 20 Nisan’da İskoçya Kupası yarı finalinde bir kez daha karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, hem rövanş havası taşıyacak hem de Celtic’in rövanş arzusuna sahne olacak.

Celtic, eğer önümüzdeki hafta Kilmarnock'u mağlup eder ve rakibi Rangers ertesi gün Aberdeen'e puan kaybederse şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Ancak Brendan Rodgers’ın öğrencilerinin bu kez işlerini şansa bırakmamaları gerekecek.

St. Johnstone’un Celtic’e karşı aldığı bu galibiyet, sadece üç puandan ibaret değil. Kümede kalma umudunu tazeleyen takım, mental olarak da yeniden ayağa kalktı. Celtic cephesinde ise alarm zilleri çalıyor. Bu yenilgi, belki şampiyonluğu engellemeyecek ama özgüven ve ivme açısından ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.