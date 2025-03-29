Celtic şampiyonluk yolunda bir adım daha attı: Hearts 3-0 mağlup oldu

Celtic Park’ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip ilk yarıda farka gitti. Japon golcü Daizen Maeda, 17. dakikada Callum McGregor'un mükemmel pasında topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. Bu gol, Celtic’in maçı domine edeceğinin sinyalini verdi.

Golden sonra rakip kalede baskısını artıran yeşil-beyazlılar, 24. dakikada farkı ikiye çıkardı. Nicolas Kühn’ün ortasında Maeda’nın kafa vuruşu direkten döndü, ancak Portekizli yıldız Jota, seken topu tamamlayarak skoru 2-0’a getirdi.

İlk yarının sonlarına doğru Celtic, bir gol daha bularak maçı erkenden kopardı. 41. dakikada Kühn’ün savunma arkasına gönderdiği pası değerlendiren Maeda, ikinci kez ağları havalandırarak durumu 3-0 yaptı.

HEARTS'IN DİRENCİ YETMEDİ

Maçın ikinci yarısında Hearts daha derli toplu bir görüntü sergilese de Celtic’in güçlü savunmasını aşmakta zorlandı. İlk yarıda yediği üç golle büyük yara alan deplasman ekibi, hücumda etkili olamadı.

Viljami Sinisalo, sakatlanan Kasper Schmeichel’in yerine kaleye geçtiği maçta ilk dakikalarda yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Ancak savunmasının hatalarına engel olamadı. Hearts, 14 maçta sadece iki mağlubiyet alarak Celtic karşısına çıkmıştı, ancak Glasgow temsilcisi karşısında direnç gösteremedi.

İkinci yarıda Celtic tempoyu düşürdü ve daha dengeli bir oyun sergiledi. Hearts birkaç pozisyona girse de Jeffrey Schlupp’un savunmadaki kritik müdahaleleri farkın açılmasını engelledi.

MAEDA’NIN REKOR SEZONU DEVAM EDİYOR

Daizen Maeda, attığı iki golle sezon toplamında 30 gole ulaştı ve İskoçya Premiership’te üst üste sekizinci maçında gol sevinci yaşadı. Japon forvet, bu sezon gösterdiği üstün performansla Celtic’in hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri oldu.

Teknik direktör Brendan Rodgers, maç öncesi yaptığı açıklamada Maeda’nın sözleşmesini uzatmak istediklerini belirtti. Japon oyuncunun mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam etse de Celtic, bu performansla onun uzun yıllar takımda kalmasını sağlamayı hedefliyor.

CELTİC ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AVANTAJI KAPTI

Bu galibiyetle Celtic, İskoçya Premiership’te liderliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda kritik bir adım attı. Hearts ise altıncı sırada kalarak üst sıralara çıkma şansını zora soktu. Önlerinde Dundee United ve Motherwell maçları bulunuyor ve bu iki karşılaşma, ligdeki sıralamalarını belirleyecek.

Celtic ise zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için önümüzdeki maçlarda da galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen yeşil-beyazlılar, sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmak için mücadeleye devam edecek.