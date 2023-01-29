Uzatmada devirdi. Boston Celtics Los Angeles Lakers'ı yendi

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı Boston Celtics ile Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Los Angeles Lakers arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Celtics, 105-105'lik skorla uzatmaya giden müsabakadan 125-121 galip ayrıldı.



LEBRON JAMES MAĞLUBİYETE ENGEL OLAMADI

Celtics'te Jaylen Brown 37 sayı, 9 ribaunt; Jayson Tatum 30 sayı, 11 ribaunt ve Malcolm Brogdon 26 sayı, 6 ribauntla oynadı. Lakers'ta 41 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle maçı tamamlayan LeBron James'ın performansı galibiyet için yeterli olmadı.