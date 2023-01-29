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Uzatmada devirdi. Boston Celtics Los Angeles Lakers'ı yendi

NBA'de Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, Los Angeles Lakers'ı uzatmaya giden maçta 125-121 mağlup etti.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 15:02
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Celtics Lebron'lu Lakers'i uzatmada yendi

Uzatmada devirdi. Boston Celtics Los Angeles Lakers'ı yendi
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Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı Boston Celtics ile Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Los Angeles Lakers arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Celtics, 105-105'lik skorla uzatmaya giden müsabakadan 125-121 galip ayrıldı.
 

LEBRON JAMES MAĞLUBİYETE ENGEL OLAMADI

Celtics'te Jaylen Brown 37 sayı, 9 ribaunt; Jayson Tatum 30 sayı, 11 ribaunt ve Malcolm Brogdon 26 sayı, 6 ribauntla oynadı. Lakers'ta 41 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle maçı tamamlayan LeBron James'ın performansı galibiyet için yeterli olmadı.

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