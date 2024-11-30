Celtics’in galibiyet serisi 7 maça çıktı

NBA Kupası'nda Boston Celtics, Chicago Bulls'u 138-129 yendi ve art arda 7. galibiyetini aldı.



NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı ikincisi Celtics, deplasmanda Bulls'u 9 sayı farkla mağlup etti. Son şampiyon Celtics'te Jayson Tatum, 35 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaparken Payton Pritchard da 29 sayı kaydetti.



Bulls'ta Nikola Vucevic, 32 sayı ile kendisi adına sezonun sayı rekorunu kırmasına rağmen bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 120-109



Brooklyn Nets-Orlando Magic: 100-123



Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 93-92



Chicago Bulls-Boston Celtics: 129-138



Indiana Pacers-Detroit Pistons: 106-130



Miami Heat-Toronto Raptors: 121-111



Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 93-101



Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 115-106