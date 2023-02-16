Jayson Tatum'dan All-Star hakkında flaş açıklama: NBA bana sordu

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, All-Star haftasonundaki Üç Sayı yarışması için antrenmanlara başladığını söyledi.

"NBA BANA SORDU"

All-Star haftasonunda her yıl gibi bu yıl da düzenlenecek olan Üç Sayı yarışmasına katılacaklar arasında yer alan Tatum, katılımının nasıl gerçekleştiğine ve hazırlıkların nasıl gittiğine dair bilgiler verdi: "Katılacağımı nasıl mı öğrendim? NBA isteyip istemediğimi sordu ve ben de 'evet' dedim. Hatta bu sabah antrenman bile yaptım. Zamanlayıcımız falan vardı. Covid zamanında (2021) Atlanta'dayken yarışmaya katılmıştım, ama ikinci final turunda Steph'e (Curry) elenmiştim."

Bu sezon 30.5 sayı ortalamasıyla kariyer rekoruna ulaşmış olan Tatum, maç başına denediği ortalama 9.3 üç sayılık atışlardan %35.3'ünde isabet buluyor.