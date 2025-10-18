YENİÇAĞ - Edirne / Ömer Ergin
Edirne'nin Meriç ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Mustafa Başkut'un (76), çeltik kurutma makinasının içerisinde cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, ilçeye bağlı Küpdere Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Başkurt, sabah saatlerinde oğlu Bekir Başkut ile birlikte Meriç Olacak köyünde hasat ettikleri çektikleri kurutmaya başladı. Bir süre sonra bölgeden ayrılan oğul Bekir Başkut, döndüğünde babasını göremeyince telaşlanıp kayıp ihbarında bulundu.
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleriyle yapılan aramada, Mustafa Başkut’un çeltik kurutma makinasının içerisinde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mustafa Başkut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Başkut’un cansız bedeni Meriç Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.