Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 25’incisi bu yıl düzenlenecek Uluslararası Antalya Piyano Festivali “Sokakta Müzik Ziyafeti” etkinliği ile başladı. Festivalin açılış konserinde sanatçı Cem Adrian sahne alacak.

25’incisi bu yıl düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, başladı. Festivalin açılışını duyurmak üzere Attalos Heykeli önüne kurulan sahnede “Sokakta Müzik Ziyafeti” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nın farklı yaş gruplarındaki öğrencileri ve eğitmenleri seçkin eserleri çaldı.

Festival programı kapsamında düzenlenen konserlerde konservatuvarın piyano başta olmak üzere, enstrüman ve şan bölümü öğrencileri solo ve toplu performanslarla sahne aldı. Gün boyu devam eden programda öğrenciler, klasik eserlerin yanı sıra çok sesli düzenlemelerle de izleyicilerden alkış aldı. Kentin en işlek noktalarından biri olan Attalos Heykeli önünde gerçekleşen konseri yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Festivalin açılış konseri, 27 Kasım Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda gerçekleşecek. Konserde Türk müziğinin sevilen seslerinden biri olan Cem Adrian ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sahne alacak.