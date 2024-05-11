Cem Adrian konserde Gazze için söyledi gözyaşlarına hakim olamadı

Ünlü şarkıcı Cem Adrian, İsviçre'deki bir konserinde Gazze için duygusal bir mesaj verdi. Sahneye çıktığında şarkı söylemeye başlayan Adrian, Gazze'deki olaylara ve yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için duygusal bir şarkı seslendirdi. Şarkının sözleri arasında "Bu da gelir bu da geçer ağlama Gazze" diyerek Gazze'deki acılara ve zorluklara atıfta bulundu.

Şarkıyı söylerken duygusal anlar yaşayan Adrian, gözyaşlarına hakim olamadı. İzleyiciler de Adrian'ın duygusal anlarına eşlik etti ve şarkı sonunda yoğun bir alkışla onu destekledi. Adrian'ın bu hareketi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Gazze'deki insanların yaşadığı acıları hatırlatan Adrian, konseri izleyenlere duyarlı olmaları çağrısında bulundu.