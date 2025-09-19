Cem Adrian yeni şarkısını Ahmet Minguzzi'ye ithaf etti! Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti... Tek gözünü siyaha boyadı

Yeni şarkısı Hayat’ı bugün yayımda olacağını duyuran Cem Adrian, X hesabından bir video paylaştı.

TEK GÖZÜNÜ SİYAHA BOYADI

Videoda yer alan şarkı kapağında ünlü şarkıcının tek gözünün altını siyaha boyadığı görüldü. Adrian şarkıyı, 14 yaşında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’ye ithaf etti.

NE OLMUŞTU

İstanbul-Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi salı pazarında meydana geldi.

Minguzzi’nin 14 gün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Minguzzi hayatını kaybetti.

Sanık B.B. ve U.B.’nin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği iddianame 2. Çocuk Ağır Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kamuoyunda büyük yankı yaratan cinayetle ilgili ilk duruşma 10 Nisan’da yapıldı.