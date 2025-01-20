CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında adli kontrol talebi

Düzenleme: Kaynak: İHA
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında adli kontrol talebi

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın ifadesinin alınmasının ardından hakimliğe adli kontrol talebiyle sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın savcılığa ifade verdikten sonra adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri sebebiyle soruşturma soruşturma başlatılmıştı.

Hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Aydın, ifade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın adliyeye getirildiCHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın adliyeye getirildi

Son Haberler
Tanzanya hükümetinden Marburg virüsü hakkında açıklama geldi
Tanzanya hükümetinden Marburg virüsü hakkında açıklama geldi
Uzmanlar 'kırmızı alarm' veriyor! Tarladan sofraya taşınan zehre acil engel şart!
Uzmanlar 'kırmızı alarm' veriyor! Tarladan sofraya taşınan zehre acil engel şart!
Cengiz Ünder İtalya’ya dönecek mi? Resmi teklif geldi
Cengiz Ünder İtalya’ya dönecek mi? Resmi teklif geldi
10 kişinin ölümüne neden olmuştu! Bombalı eylemci Bodrum’da yakalandı
10 kişinin ölümüne neden olmuştu! Bombalı eylemci Bodrum’da yakalandı
Arzu Sabancı’dan gövde gösterisi! DNA testi sonrası Sabancı ailesi karıştı
Arzu Sabancı’dan gövde gösterisi! DNA testi sonrası Sabancı ailesi karıştı