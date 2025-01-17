Cem Aydın'dan Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası 'FETÖ' imalı yorum

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Aydın, "Geçmişte yol yürüdükleri darbeci terör örgütü FETÖ'nün taktiklerini içine sindirmiş bu anlayışı ve ülkemize bıraktıkları derin lekeyi el birliğiyle dağıtacağız" dedi.

Cem Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kumpaslarınız bize sökmez! Bu parti nice badireler atlattı. Yılmadı, yıkılmadı. Her seferinde milletiyle bir arada tüm zorlukların üstesinden geldi. Bununda üstesinden geliriz. Geçmişte yol yürüdükleri darbeci terör örgütü FETÖ'nün taktiklerini içine sindirmiş bu anlayışı ve ülkemize bıraktıkları derin lekeyi el birliğiyle dağıtacağız. Yılmayacağız, sinmeyeceğiz. El birliğiyle ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız! Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiç birimiz!" ifadeleriyle tepki gösterdi.