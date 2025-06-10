Cem Bölükbaşı, Le Mans 24 saat yarışına katılacak

Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi temsil eden Cem Bölükbaşı, dünyanın en prestijli ve zorlu dayanıklılık yarışlarından olan Le Mans 24 saat yarışına katılacak.

Bölükbaşı, bu mücadelede İngiliz ekibi Nielsen Racing adına direksiyon başına geçecek.

Daha önce Formula 2 ve GT yarışlarında önemli başarılara imza atan Bölükbaşı, Le Mans 24 saat yarışındaki ilk deneyimini yaşayacak.

'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI'

Böylesine zorlu bir yarışta yer almanın kendisi için büyük gurur kaynağı olduğuna değinen Cem Bölükbaşı, “Nielsen Racing takımıyla efsanevi Le Mans 24 saat yarışında start alacağım. Bu yarış, motor sporlarında ikonik bir yer edinirken, dayanıklılığın ve stratejinin nihai sınavı oluyor. Böylesine köklü ve zorlu bir mücadelede yer almak, benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Le Mans'a hazırlanırken, Nielsen Racing'deki ekibimle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye'yi bu prestijli arenada en iyi şekilde temsil edecek olmaktan büyük gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.