Cem Dizdar "Tek kameralı maç izlemeyi daha çok sevdim"

UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki Macaristan - Türkiye maçının yayıncısı TV8 Macar Federasyonu ile anlaşılamadığı gerekçesiyle mücadeleyi kendi kameraları ile çektiklerini duyurdu. TV8 ayrıca maçın tek kamera çekimi nedeniyle geç yayınlandığını açıkladı.

"BEN BU MAÇI İZLEMEYİ DAHA ÇOK SEVDİM"

Macaristan - Türkiye maçının tek kamerayla yayın yapılması eleştiri konusu oldu. Yayınla ilgili konuşan spor yazarı Cem Dizdar "Ben bu maçı izlemeyi daha çok sevdim. Tekrar yok, gördüğün kadar ve tek açıdan. Oyuna ait olmayan şeyler oyunu işgal ediyor. Bu karşılaşma daha sade futbol izleten bir şeydi." ifadelerini kullandı.