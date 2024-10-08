Cem Garipoğlu'nun avukatından skandal açıklama. DNA testi için mezarı açılmıştı

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinden sonra cezaevinde 2014 yılında intihar ettiği duyurulan Cem Garipoğlu'nun adli tıp raporu netlik kazandı. Savcılık tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğu tespit edildi.

'KARABULUT AİLESİNİN AVUKATI ASILSIZ İDDİALARI TETİKLEDİ'

Rapordan sonra Garipoğlu'nun avukatından açıklama geldi. Garipoğlu ailesinin avukatı Orhan Şahin Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında sonuca dair açıklamalarda bulundu.

Orhan Şahin, “Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, yıllar içerisinde bu olayı tetikledi. Komplo teorilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Garipoğlu ailesine yıllardır süren iftira ve baskının son bulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"GARİPOĞLU DOSYASI TOPLUMSAL BİR LİNCE DÖNÜŞTÜ"

Şahin, Garipoğlu dosyasının çığırından çıkarak toplumsal bir lince dönüştüğünü iddia ederek, "Garipoğlu olayı yıllardır bir reklam malzemesi haline getirildi. Kurşun gönderilen bir avukat suç duyurusunda bulunmaz mı? Yaşanan olaylar yıllardır toplumsal lince dönüştü. Aile bu süreçte çok yıprandı" ifadelerini kullandı.