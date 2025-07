Cem Hakko'nun sevgilisi 'sakın' diyerek uyardı. İkinci Danla Bilic vakası

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, geçtiğimiz yıllarda Kemerburgaz'da ehliyetsiz sürdüğü aracı ile ATV'li Oğuz Murat Aci'ye çarpıp öldüren Timur Cihantimur'un ünlü estetik doktoru babası Bülent Cihantimur'a kalçalarına dolgu yaptırmak için ameliyat olmuştu.

Bilic yapılan dolguların zamanla sırtına çıkacağı konusunda uyarılmadığını söylemiş ve herkesi uyarmıştı. Danla Biliç yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabından duyurmuş, doktorunun adını da açık açık vererek kimsenin yaptırmaması konusunda dikkat çekmişti. Dolgularını eritmek için üst üste ameliyat olan Danla Biliç'e, ismini verdiği doktoru Bülent Cihantimur bir de tazminat davası açmıştı.

Benzer olay Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun stil danışmanı sevgilisi Nazlı Kayaaslan'ın da başına geldi. 2015 yılında katıldığı 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Nazlı Kayaaslan o dönem ismini vermediği estetik doktoruna kalça dolgusu yaptırmış ve bu işlemden de memnun kalmamıştı. İstediği görünüme kavuşamadığı gibi şimdi de dolgularının sırtına çıkması nedeniyle altıncı kez ameliyat masasına yattığını söyleyen Nazlı Kayaaslan, uyarılarda bulundu:

"İnşallah sondur. Ben çok darlandım artık. Her defa bu sefer son olsun diyorum. Yine çıkıyor bir yerden. Yemin ediyorum uzak durun. Aqua Feeling yani kalçaya dolgu yaptırmıştım. Birçok yerde de yapıyorlar sanırım artık. 2015 yılında yarışma esnasında yaptırdığım bir dolguydu. Ufak bir şeydi ama bir türlü çıkmıyor. Kaç sene oldu çıkmıyor. Kayda değer bir görüntü yoktu, bir şey yoktu. Boş boşuna vücuduma zarar veren o maddeyi soktum ve yayıldı. Belime çıktı, bacaklarıma indi. Lütfen uzak durun. Bir doktor öneriyorsa bu dolguyu hemen o doktoru terk edin. Orada uzaklaşın. İğrenç bir durum. Bir türlü kurtulamıyorum.

Bu sondu sanırım. He, her defasında son diyorum ama kendi dokumu da kaybettim. Kendi yağlarımı da kaybettim. Şöyle ki hafif bir kalçam olsun isterken kendi sahip olduğum olan dokularım da gitti. Üstüne izler var. Yara izleri, çukuruluklar, deformasyon... Lütfen, gaza gelip bir arkadaşınızın ya da birinin ya da bir resim görürsünüz, "Aa, yaptırmış çok güzel olmuş." sakın. Ben bir gazla yaptırdım çünkü ve bitmiyor. Şu an çekiyorum. İnşallah bitmiştir. Doktor dedi ki yüzde 95'i gitti, yüzde 5 kaldı. İnşallah bakalım çıkmazsa yine kaymazsa çok mutlu olacağım. Çünkü çok sıkıldım artık. Çok yıldım bu durumdan. Lütfen, dikkat edin. Önermiyorum."

