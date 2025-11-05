Vatandaşlar 22 bin 104 TL olan asgari ücretle yaşam savaşı vermeye devam ediyor. Enflasyon, yeniden değerleme oranı ve Merkez Bankası’nın yıl sonu hedefi dikkate alınarak yapılacak zam için tahminler peş peşe gelirken 2026 asgari ücret zammını merakla bekleyen vatandaşlara net rakamı, hükümetin niyetlerini önceden vatandaşlara ileten Cem Küçük verdi.

'ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20-25 ARASI ZAM BEKLİYORUM'

Küçük, 2025 yılında yüzde 30 zamla 22.104 TL’ye yükselen asgari ücretle ilgili “Asgari ücrete yüzde 20-25 arası zam bekliyorum, daha üstüne çıkmaz.” dedi. Küçük'ün verdiği yüzdeye göre asgari ücret 2026'da 27 bin 630 TL olacak.

'DAHA FAZLASI OLMAZ'

TGRT Haber’de yayımlanan Taksim Meydanı programında konuşan Cem Küçük, şunları söyledi

"Geçen sene asgari ücret hedef enflasyona göre verildi. Bu sene yeniden değerleme oranı yüzde 25,9. Dolayısıyla yüzde 20-25 arası zam yapılır, daha fazlası olmaz"