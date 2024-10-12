Cem Küçük asgari ücret ve emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı. "Erdoğan'ın sürprizi olacak" diyerek müjdeyi duyurdu

Milyonlarca vatandaşın gözü, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Hükümete yakın gazeteci Cem Küçük, bu konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir seyyanen zam ya da iyileştirme beklediğini ifade etti.

Asgari ücret, yılın başında yapılan yüzde 49’luk artışla net 17.002 TL’ye çıkarılmıştı. En düşük emekli maaşı ise Temmuz ayında 12.500 TL’ye yükseldi. Asgari ücretliler ve emekliler, Ocak ayında gerçekleşecek yeni maaş zammını merakla bekliyor. Cem Küçük, Türkiye Gazetesi YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, enflasyon rakamlarının belirlenmesinin bu süreçte kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Küçük, 6 aylık enflasyonun netleşmesi gerektiğini belirtti. Üç aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10 civarında olduğunu dile getiren Küçük, “Yüzde 40-50 zam yapılacak demek doğru değil,” dedi. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 30 olursa, asgari ücretin 22.000 TL’ye yükselebileceğini öngördüğünü aktardı. Küçük, Erdoğan’ın buradan belki de ek bir artış talep edebileceğini vurguladı.

Cem Küçük, “Enflasyon yüzde 48 ama hissedilen daha fazla. Eğer enflasyon yüzde 30 çıkarsa, Erdoğan bu durumu dikkate alır ve ek zam talep eder,” dedi. Küçük, olası senaryolarla asgari ücretin 23.000 TL’ye ulaşabileceğini ve Cumhurbaşkanı’nın bunu 25.000 TL yapmasını isteyebileceğini ifade etti.

Ayrıca, Mehmet Şimşek’in hedef enflasyona göre zam yapılmasını önerdiğini belirten Küçük, bu yaklaşımın çalışanlar için sorun yaratabileceğine dikkat çekti. “Özellikle asgari ücretliler ve emekliler çok zor durumda. Kamu memurları şu anda daha iyi bir konumda. Emeklilerin durumu ise son iki yılda daha da kötüleşti,” dedi.

Cem Küçük, emeklilere yönelik bir düzenleme yapılacağını düşündüğünü belirtti. Eğer emeklilere yüzde 30 zam verilirse, kök maaş sorunlarının da gündeme geleceğini ifade etti. Örneğin, bir öğretmenin aldığı maaşın 48.000 TL, emekli öğretmenin maaşının ise 28.000 TL olduğunu hatırlatarak, “Aradaki yüzde 70’lik fark, çözülmesi gereken bir sorun,” dedi. Küçük, emekli öğretmenlerin maaşlarının en az 35.000 TL olmasının gerektiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekliler için ek bir zam beklediğini yineledi.