Cem Küçük asgari ücrete gelecek zammı kuruşu kuruşuna açıkladı! Geçen sene de bilmişti…

Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği yıl sonu asgari ücret zammına sayılı günler kaldı. Maaş zammını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ise haftaya Salı günü başlayacak. 4’üncü toplantı sonunda Aralık ayında net rakam ortaya çıkacak. Gazeteci Cem Küçük, "Bunu bir delile dayanarak söylüyorum” diyerek asgari ücrete ilişkin 24 bin ila 25 bin lira arasında tahminde bulundu. Küçük, geçtiğimiz sene 17 bin TL olarak belirterek asgari ücreti kuruşu kuruşuna bilmişti.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Asgari ücret pazarlığı komisyon ilk toplantısını 10 Aralık tarihinde toplanacak. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini son olarak yüzde 44 olarak revize edilmişti. Ancak Bakan Mehmet Şimşek’in sıkı para politikası sebebiyle bu rakamın altında bir zam geleceği belirtiliyor. Konuya ilişkin uzman isimler ve gazetecilerden zamma ilişkin çeşitli tahminler de geliyor.

NOKTA ATIŞI TAHMİNLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Geçtiğimiz yıl nokta atışı tahminleriyle öne çıkan ve 2024'te asgari ücretin 17 bin lira olacağını önceden bilen gazeteci Cem Küçük, 2025 asgari ücretiyle ilgili bu yılda tahminini Ekol TV'deki yayınında "Delile dayanarak söylüyorum" diyerek açıkladı. Cem Küçük, "Asgari ücret bence 24 bin ila 25 bin lira arasında. Bunu bir delile dayanarak söylüyorum, o da Cumhurbaşkanımızın 'Biz kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözü. Dolayısıyla ben 24 bin 500 TL ile 25 bin arasında hatta 24 bin 800- 25 bin gibi olacağını düşünüyorum.