Futbolda bahis operasyonuna bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve şike operasyonu kapsamında çok sayıda futbolcu, yönetici ve spor yorumcusu gözaltına alındı.

AHMET ÇAKAR VE EŞİ DE GÖZALTINDA

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakem Zorbay Küçük, Fenerbahçe'nin kaptanı ve milli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray'da forma giyen Metehan Baltacı gözaltına alınan isimler arasında olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada “Bir futbol yorumcusunun eşi üzerinden bahis oynadığını tespit ettik” demişti. Başsavcılık açıklamasında ise Ahmet Çakar ve eşinin de yer alması dikkat çekmişti. Başsavcılık ise banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerin olduğunu tespit etti.

KÜÇÜK: HAKEMİ AYARTMA İDDİASI VAR

Yandaş medyada başsavcılık kaynakları ile tanınan Cem Küçük, TGRT Haber'deki Medya Kritik programında Çakar’ın avukatının ‘dosyada gizlilik ve kısıtlılık olduğu’ söylediğini aktardı. Küçük, başsavcılık kaynaklarından edindiği bilgiyi de canlı yayında paylaştı.

Küçük, “Başsavcı yetkililerine de sorduk. Orada da savcılar; maç sonucuna etki, futbolcuyu, kaleciyi ve hakemi ayartma iddiası var' dedi. Aynı şey Murat Sancak içinde var. Başsavcılık kaynaklarının açıklaması ‘bahis’ değil, ‘şikeden’ şüpheleniyor" dedi.