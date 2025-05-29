Cem Küçük bile şaşırdı! Gündeme bomba gibi düşen Özgür Özel açıklaması

Parti liderliğinin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e geçtiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla ilgili dava sonucunda Özgür Özel'in başkanlığının düşürüleceği ve Özgür Özel'in tekrar aday olamayacağı iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre hatta bu nedenle CHP'de yeni parti kurma çalışmaları yapılıyor...

İddia sahibi TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, mahkemenin kararı ile Özgür Özel de dahil olmak üzere pek çok kişinin tekrar oy kullanamayacağını, kurultayın yok sayılmasını beklendiğini söyledi.

GÖZLER 30 HAZİRANDA

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın görüşülme tarihi 30 Haziran olarak belirlenmişti. Dava tarihi yakınlaştıkça yandaş medyada çeşitli kulis bilgileri aktarılmaya başlandı.

BİR DAHA OY DAHİ KULLANAMAYACAKLAR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sürecin sadece CHP kurultayının iptaliyle kalmayacağını, ihraçların söz konusu olacağını, ve bu kişilerin yeni parti kurultayında oy kullanamayacaklarını söyledi.

Atik bu ihraçların Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turhan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu gibi isimler için geçerli olacağını belirtti.

"İHRAÇ EDİLECEK CHP'LİLER YENİ PARTİ KURULABİLİR"

Atik, iddialarını daha da ileriye götürerek "Yeni bir parti kurulması beklentisi yüksek. Bunun için de yeni bir bina tutulduğuna dair iddialar var. CHP bölünür diyenler de var. Çünkü Kemal Bey geldiği zaman bu eski ekibi tasfiye edeceği düşünenler var. Tersi de olabilir. Ben Kemal Bey'in bu ekibi toplayıp 'Süreci beraber yürütelim.' diyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.